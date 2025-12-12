ディーアンドエムホールディングスは、デノンの完全ワイヤレスイヤフォン「AH-C840NCW」と「AH-C500W」をアップデート。Bluetoothの最新機能、Auracastブロードキャスト オーディオに対応させた。 Bluetooth LEオーディオの新しい機能の一つで、1台のデバイスから複数のデバイスへ音声信号を同時に送信できる技術。例えば、1台の再生機器の音源を2人以上で共有したり、Auracastが導入され