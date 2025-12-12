１１日、エルワン氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京12月12日】中国を訪問したブルネイのエルワン第2外相は11日、北京で王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長と会談し、ブルネイは引き続き「一つの中国」政策を揺るぎなく実行し、中国統一の大業を支持すると表明、中国は常に地域の団結・安定を促す最も重要な力だと述べた。王氏は会談で、台湾問題に対する中国の原則的