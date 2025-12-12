AI分野で台頭する中国を念頭に、日本とアメリカは半導体や重要鉱物をめぐる経済安全保障の連携強化を確認する共同文書に署名しました。アメリカヘルバーグ国務次官「これは両国の繁栄、技術進歩、経済的安全保障を推進するという大胆な約束です」日米両政府は11日、ワシントンでAI技術に必要な半導体や重要鉱物の供給網強化に向け、両国の協力を確認する共同文書に署名しました。アメリカ側は、これについて、中国の台頭を念頭に