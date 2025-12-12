来年のミラノ・コルティナオリンピックへの出場権2枠を争うカーリング世界最終予選。日本代表が日本時間11日に行われた決定戦でノルウェーを下し出場権を獲得しました。そして12日には最後の1枠をかけ、予選1位ノルウェーと3位アメリカの試合が行われました。ノルウェーは予選リーグで唯一黒星を喫したのがアメリカ。リベンジを果たすべく第2エンドに3点を奪い良いスタートを切ります。しかしアメリカも意地をみせ、直後の第3エン