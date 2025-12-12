杵築市の肉用牛生産業者「匠牧場」 牛を数百頭を肥育し、おおいた和牛として販売していた大分県杵築市の肉用牛生産業者「匠牧場」が大分地裁に民事再生法の適用を申請したと12日、帝国データバンク大分支店が発表しました。負債額は約9億5000万円に上るとみられています。 帝国データバンクによりますと匠牧場は2006年4月に創業し、2016年10月に法人改組された肉用牛生産業者です。杵築市山香町の山あいに大型