12日午前に発生した青森県東方沖を震源とする最大震度4の地震を受け、高市総理は津波注意報が発表されている地域の住民らに対し、「海岸に近づかないよう」注意を呼びかけました。高市総理「北海道、青森県、岩手県、宮城県の太平洋側沿岸に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されています。どうか海岸には近づかないよう、注意をしてください」高市総理はこのように呼びかけたうえで、政府として8日に発生した地震