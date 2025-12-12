【第13話】 12月12日公開 【拡大画像へ】 竹書房は12月12日、車王氏のマンガ「人妻メデュサさんとのNTR生活」第13話をWEBコミックサイト「竹コミ！」にて公開した。 「人妻メデュサさんとのNTR生活」は邪な性癖を持つ青年×恩人の嫁＝寸止めNTR（ねとり）コメディ作品。第13話では、「おねショタ」の解釈違いから明日香とメデュサさんが喧嘩してしまう。 現在「竹コミ！」では第12