日本サッカー協会(JFA)は12日、2025 SBSカップ国際ユースサッカーに臨むU-18日本代表メンバーを発表した。山口智新監督の初陣となる同大会は今月15日から21日にかけて静岡県で開催される。18日に静岡ユースとの初戦を行い、20日にU-18スペイン代表と対戦。21日の最終戦ではU-18オーストラリア代表と対戦する。以下、U-18日本代表メンバー■スタッフ▽監督山口智▽コーチ菅原大介▽GKコーチ高原寿康▽フィジカルコーチ大塚慶