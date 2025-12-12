マークラインズが大幅反落している。１１日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を６５億円から５６億円（前期比０．７％増）へ、営業利益を２４億５０００万円から２１億円（同５．２％減）へ、純利益を１７億１０００万円から１４億５０００万円（同８．１％減）へ下方修正し、増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。 中国メーカーの攻勢や米国の関税政策の