三井ハイテックは続落。１１日取引終了後に発表した第３四半期累計（２～１０月）連結決算は、売上高が１６２９億８１００万円（前年同期比３．０％増）、営業利益が９２億２９００万円（同１９．５％減）だった。電動車向け駆動・発電用モーターコアの堅調な需要が寄与し増収を確保。一方、利益面では車載・情報端末向け製品の受注減や先行投資が響いた。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS