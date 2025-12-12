ヴィッセル神戸に所属するFW宮代大聖とMF鍬先祐弥が12日、都内で行われた「A BETTER FUTURE TOGETHER」チャリティイベントWith楽天モバイルに出席。プロ野球・楽天ゴールデンイーグルスの早川隆久投手らと一緒にトークイベントを行った。鍬先と早川投手は早稲田大の同級生で、在学時は交流はなかったようだが、鍬先が「野球部にとんでもないピッチャーがいるというのは聞いていた」と話せば、早川も「ア式蹴球部にとんでもない