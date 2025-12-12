アートグリーン [名証Ｎ] が12月12日後場(13:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比66.7％減の1200万円に落ち込んだが、26年10月期は前期比25.0％増の1500万円に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常損益は2400万円の赤字(前年同期は1800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.1％→-4.1％に悪化した。 株探ニュース 会社