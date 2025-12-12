V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子西地区）のきんでんトリニティーブリッツが12日（金）、『KISHIWADA SPORTS FES 2025』にてブースを出展することをクラブ公式SNSにて発表した。 本イベントは12月13日（土）に岸和田カンカンベイサイドモール WEST1階にて開催され、様々なスポーツが体験できるチャレンジブースを出展。そのブースにチャレンジするとスタンプがもらえ、集めた個数に