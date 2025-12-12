令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。 12日に行われた天皇杯ファイナルラウンド2回戦では、ヴォレアス北海道（北海道・SV）と筑波大学（茨城・大学）が対戦した。 試合は、第1セット序盤は筑波大が流れを掴み試合を優位に進めるが、中盤からはSV.LEAGUE MENで現在7位のヴォレアスが本来の力を遺憾なく発揮。メルト・タンメアル＆