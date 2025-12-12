タレント山田邦子（65）が12日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。明石家さんま（70）の過去のあだ名を語った。山田はフジテレビで80年代に放送されていた人気バラエティー「オレたちひょうきん族」について回顧。ビートたけし、明石家さんま、島田紳助さんら人気者が出演しており「さんちゃんたちは最初（関西から）通っていたから、それも大変そうだった。1人で全部移動されて、大きい