１２日午前１１時４４分ごろ、北海道と青森、岩手、秋田、宮城各県で震度４、山形、福島両県で震度３、神奈川、千葉両県などで震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は青森県東方沖。震源の深さは約２０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）６・７と推定される。気象庁は北海道と青森の太平洋沿岸と岩手、宮城に津波注意報を発表した。神奈川で震度２を記録したのは横浜市中区。川崎市や平塚市、小田原市などで震度