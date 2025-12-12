俳優北村匠海（28）が12日、都内で「SMBC LIFE DESIGN FILM AWARD 2025」表彰式に出席した。どんな銀行口座を選べば豊かな10年後を迎えられるかを想像した動画を、学生から募集したコンテスト。この日は最優秀賞に輝いた高校生チームに花束を渡し、「もうすぐ30ですけど、学生のころはリテラシーという言葉も知らなかったし、考えたこともなかった。今の学生さんは僕らが学生の頃よりも考える能力が高いので、ぜひとも自分たちの未