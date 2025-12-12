子どもにとって美容室は「伸びた髪を切る場所」。ショートヘアのおばあちゃんが「そろそろ美容室行こうかしら」というと、孫娘は大笑いだったそうです。筆者の友人・恵美さん(仮名)が目撃した、子どもが知った衝撃の『大人の美容事情』解説をお届けします。 そろそろ美容院？