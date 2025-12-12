来季、元日本代表の槙野智章氏が監督に就任する藤枝ＭＹＦＣが１２日、コーチに”ペトロヴィッチの右腕”とも言われた杉浦大輔氏が就任することを発表した。杉浦氏は埼玉県出身。東洋大を経て、ドイツ４部リーグなどでプレー。その後、広島、浦和、札幌とミハイロ・ペトロヴィッチ監督のもと通訳兼コーチを務めた。今季は中国３部リーグ・深圳２０２８で監督を務めていた。チームを通じて「サッカーの街・藤枝で新た