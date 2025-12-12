西銀座デパートの地下フロアにある日本最大級のランジェリー売場「Lingereet Ginza（ランジェリート ギンザ）」に、クリスマスや年末年始のホリデーシーズンを彩る華やかな新作アイテムが登場。2025年12月19日からは、最大1万円のクーポンが当たるLINE抽選会も開催され、特別な季節の買い物を盛り上げます。 西銀座デパート「Lingereet Ginza」 抽選会期間：2025年12月19日(金)〜12月25日(木)場所：西銀座デパート