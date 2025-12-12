「HOTEL R9 The Yard」シリーズの全国121店舗目となる「HOTEL R9 The Yard 蒲生日野」が、2026年1月10日（土）に滋賀県蒲生郡日野町にて開業します。名神高速道路「蒲生スマートIC」から車で約15分という立地にあり、ビジネスや観光の拠点としてだけでなく、災害時には被災地へ駆けつける「レスキューホテル」としての機能も備えたフェーズフリーな宿泊施設です。 HOTEL R9 The Yard 蒲生日野 開業日：2026年1月10