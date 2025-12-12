11日都内で行われた「小学館 DIME トレンド大賞」の発表・贈賞式に、俳優の横浜流星（29）が登壇した。【映像】新たに挑戦したいことを語る横浜流星今回「話題の人物賞」を受賞した横浜。受賞スピーチでは、新たに挑戦したいことを明かした。「非常に濃くて、駆け抜けた1年だった。まだまだ役者として道半ばだが、役者としての第1章が完結したような感覚。プロデューサー業にも挑戦したいと思っている。自分の頭の中にも世に残