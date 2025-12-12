スティーブンソンの怪奇小説「ジキル博士とハイド氏」を基にした「マイフレンドジキル」が１６〜２２日、東京・よみうり大手町ホールで上演される。「ダンス演劇」と銘打った舞台で、ともに宝塚歌劇団星組のトップスターだった湖月わたると柚希礼音が、語りとダンスで物語の世界観を紡ぐ。（小間井藍子）上演台本・演出は瀬戸山美咲。２０１９年の初演ではダンスユニット「ｓ＊＊ｔｋｉｎｇｚ（シットキングス）」の持田