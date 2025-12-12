湖池屋は11月15日、福岡県宗像市の地島（じのしま）で海岸清掃を実施した。同社や宗像市のスタッフ、地島島民や地島小学校からの参加者、一般ボランティアが参集。海のごみの除去やペットボトルの水洗いをはじめ、サニックス資源開発グループによるアップサイクル・リサイクルについての講演などが行われた。湖池屋では2018年から「湖池屋 JAPAN PRIDEプロジェクト」として「宗像市×湖池屋」の取り組みをスタート。2021年から