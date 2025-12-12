MAGES.は、Nintendo Switch向けソフト音楽ゲーム『激奏！BAND STAR』を発売した。 【画像】ゲームのスクリーンショット 本作は、人気アーティストのヒット曲を、ギター、ベース、ドラム、キーボードの4つのパートから選んでバンドスタイルで演奏できるゲームだ。最大4人でのセッションプレイ、12万通り以上の組み合わせが可能な楽曲アレンジ機能、キャラクタ&#