交通情報です。NEXCO東日本は道央自動車道の登別東IC～白老ICの間を上下線ともに通行止めにしています。職員による点検を行い、安全が確認され次第、解除するとしています。JR北海道によりますと、緊急地震速報の発表で一部の列車が一時的に運転を停止しましたが、順次再開し運転を見合わせている区間はないということです。また札幌市交通局によりますと、地震発生時、地下鉄も全線一時、運転を停止しましたが、正午ごろま