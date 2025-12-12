人気ゲーム『ロックマン』シリーズの最新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』が発表された。ロックマン誕生40周年を迎える2027年に発売される。対応機種はNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PS5、PS4、Xbox、Steamとなっている。【動画】2027年発売！新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』映像ナンバリング第12作に相当する新作で、ロックマンがどのように進化したのか、続報は追って発表。あわせて映像が公