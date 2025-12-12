ワタナベエンターテインメント関西事業部は、新プロジェクト「関西俳優ユニットオーディション」を5月に開催し、最終審査で7名のメンバーを選出。新ユニットをGAKURAN−BOYZ（ガクランランボーイズ）と名づけ、学ランをトレードマークにユニット活動に加えて、俳優、タレントとして活動をスタートさせる。新ユニットの発表と同時に年明け2月に開催するGAKURAN−BOYZのお披露目公演〜学ラン騒ぎ〜「起立・礼・爆走！」を開催する。