ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は、12日に行われる予定だった5日目は、1Rのスタート展示、周回展示は行われたものの、水面状況悪化のため中止、順延となった。13日に仕切り直して5日目（11、12Rは準優勝戦）が行われ、最終日は14に開催される。予選1位通過の竹下大樹（26＝福岡）「（自分は）どんな水面でやっても一緒（笑い）。簡単ではないけど準優は逃げます。集中して行くだけですね