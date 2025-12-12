サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）が１１日、横浜アリーナで開催されたＪリーグの年間表彰式「２０２５Ｊリーグ・アウォーズ」に出席し、Ｊリーグの発展に貢献した人に贈られる功労選手賞を受賞した。表彰式後の取材対応で、鹿島のＦＷ鈴木優磨がベストイレブン落選となったことを知ると、驚愕（きょうがく）の表情を浮かべる一幕があった。今季、多くの試合を解説した柿谷氏。印象に残った選手の話題で、中盤のＭＦ