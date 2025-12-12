中学生のお孫さんから「クリスマスに新しいiPhoneが欲しい」と言われると、最新機種の価格に驚いてしまう方も多いのではないでしょうか。最近のスマートフォンは高機能化が進み、それに伴って価格も上昇傾向にあります。とはいえ、最新モデルを必ずしも一括で購入する必要はなく、価格を抑える方法や別の選択肢も存在します。 本記事では、2025年12月現在のApple公式価格を踏まえつつ、無理のない範囲でiPhoneを選ぶた