【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティング「Highguard」が発表された。2026年1月26日に発売を予定し、基本プレイ無料。 「Highguard」は「Apex Legends」と「Titanfall」のクリエイターによる新作PvPシューター。3人でチームを組み馬に乗っ