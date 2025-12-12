地球連邦が発令！『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー』に今すぐ参加し、人類の存亡をかけて戦え！Game Source EntertainmentとAuroch Digitalが共同でお届けする新しいレトロFPSゲームが、2026年にPS5/PC/Nintendo Switch 2に登場！