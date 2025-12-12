「1年目で一軍の試合に投げられたことは良かったかなと思いますし、結果はそんなに良くなかったですけど、自分のボールを投げられたので、そこは良かったかなと思います」。ロッテの一條力真は、プロ1年目のシーズンをこのように総括した。一條は春季キャンプは都城組のスタートだったが、2月28日の韓国ロッテとの練習試合、3月2日のソフトバンクとの2025球春みやざきベースボールゲームズに登板するなど、一軍の対外試合に