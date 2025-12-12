世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年12月15日（月）〜2026年1月4日（日）の期間中、「福袋セット」を販売する。※文中の価格は全て税込表記ピザハットで注文できる年末年始セット（サイドセット、パーティーセット、トリプルセット）が、＋1,000円を払うだけで「福袋セット」にグレードアップするという今回のキャンペーン。福袋セットの中身は、年末年始セットの内容（ピザやチキンなど）に加えて、「ピザハットオ