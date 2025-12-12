¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢Âè2»ÒÇ¥¿±¸å¤Ëµ¯¤­¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÁûÁ³¡Ä½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¡È¥Î¡¼¥Ö¥é¡ÉÀ¸ÊüÁ÷12·î11Æü¡¢½÷Í¥YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊüÁ÷ÉÔ²Ä¡ª¥¤¡¦¥¸¥Ø¡¢¹âÎð¤Ç¤â°ìÈ¯¤ÇÇ¥¿±²ÄÇ½¡©É×¤¿¤Á¤¬ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥¦¥Ê¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï²Î¼ê¤Î¥Ê¥Ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥¤¡¦¥¸¥Ø¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ÇÀÖÍç¡¹