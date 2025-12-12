【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの小島瑠璃子が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリュームたっぷりの朝食を公開し、反響が寄せられている。【写真】31歳タレント「卵の黄色がたまらない」ボリューミーな朝食披露◆小島瑠璃子「しあわせ朝ごはん」を公開小島は「サーモンとほうれん草のアメリカンオムレツ」とつづり、写真を投稿。「しあわせ朝ごはん」と記し白いお皿とオムレツの黄色が目を引くプレートを披