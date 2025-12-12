ファミリーマートは、森永製菓とコラボレーションした「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(税込185円)を2025年12月16日から全国のファミリーマートで発売する。〈発売5年目を迎えるスイーツ系中華まんが今年も登場〉「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」は、ホットケーキの味わいを再現した中華まん。卵と牛乳を使用した生地で、バター風味のフィリングと森永製菓のケーキシロップを使ったソースを包んだ。2021年