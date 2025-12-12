本来、彼氏が自分のために旅行プランを立ててくれたら嬉しいもの。ですが、内容によっては彼女のテンションが下がってしまうこともあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼女のテンションを下げてしまう旅行プラン」をご紹介します。【１】デートでも行ける近場での見どころなし旅行「行き先が近すぎると旅行って感じがしない」（２０代女性）など、旅先に非日常を求める女性にとって、