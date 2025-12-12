【POP UP PARADE SP 星街すいせい】 受注期間：12月12日～2026年1月7日 2026年7月 再販予定 価格：6,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP 星街すいせい」を2026年7月に再販する。受注期間は2026年1月7日まで。価格は6,800円。 本製品は、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロ