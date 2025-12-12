東海地方は、明日13日(土)は、日中は天気が持つ所が多く、お出かけを楽しめそうです。天気は下り坂で、夜は次第に雨が降り、14日(日)朝まで広く雨となるでしょう。来週も、晴れる日が多く、この時期しては気温がかなり高い日もありそうです。今日12日北風が冷たく厳しい寒さ今日12日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、東海地方にも冷たい空気が入ってきています。正午の気温は、名古屋で8.7℃、岐阜で8.1℃、津で8.4