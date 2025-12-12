オリックス・中川圭太内野手が１２日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、３０００万円増の年俸１億円でサインした（金額は推定）。プロ７年目での大台到達となった。今季は外野のレギュラーとして１１９試合に出場し、リーグ３位の打率２割８分４厘、自己最多に並ぶ１２本塁打、５３打点をマーク。６０試合の出場にとどまった昨年から巻き返し、自身初のベストナインを受賞した。「今年はけがなく１軍でできたのは一番よ