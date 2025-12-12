中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていることを受けて、企業の意識調査が発表されました。日本経済に「マイナスの影響がある」と答えた企業と、「影響はない」とした企業がそれぞれおよそ4割と拮抗しています。中国外務省は、先月14日、「中国人を狙った犯罪が多発している」などとして、中国国民に日本への渡航自粛を呼びかけていて、今月11日にも青森県での震度6強の地震などを理由に渡航自粛を呼びかけています。こうした中