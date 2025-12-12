女子ゴルフの都玲華（21＝大東建託）が11日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白のミニスカ・ゴルフウエア姿を披露した。「こんにちは！」とつづり、水色のウエアに白のミニスカート姿で笑みを浮かべている写真をアップ。10日ぶりのインスタ更新で、「FIGHTFIGHTFIGHT」の絵文字も添えた。都はルーキーとして臨んだ今季、メルセデスランクでぎりぎりの50位に入って来季シードを獲得。今月1日には、自身のSN