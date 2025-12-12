列車の利用客が増える年末年始に備え、JR四国と警察は12月12日、合同で駅でのテロを想定した訓練を行いました。JR徳島駅で行われた訓練には、徳島中央警察署の警察官やJR四国の職員ら約30人が参加しました。訓練は、ホームに停車中の列車へ爆弾入りの紙袋を持つ男が乗車、乗客と揉め、刃物を振り回して暴れているとの想定で行われました。（訓練・警察官）「刃物置け、何で持っとんなそれ刃物置け」（訓練・暴れる男）「爆弾