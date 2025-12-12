■スノーボード ハーフパイプワールドカップ開幕戦・女子決勝（日本時間12日、中国）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ミラノ・コルティナオリンピック™出場への代表選考につながるスノーボード・ハーフパイプのW杯開幕戦の女子決勝が行われ、16歳の新星・工藤璃星（16、TOKIOインカラミ）が2位に入り、自身初の表彰台入りを果たした。大橋空奈（16、グローバルスノーデザイン）は8