私はサナ。娘のナツを育てるシングルマザーです。両親はすでに他界していて、私には頼れる身内がいません。保育園のお迎えはいつも時間ギリギリ、家に帰れば洗濯や食事やお風呂、寝かしつけ……。一息つく間もなく、毎日は嵐のように過ぎていきます。食事は子ども向けレトルトカレーを温めてサッと出し、ナツが食べている間に洗濯やお風呂の準備と大忙し。夜はあまりに疲れて一緒に寝落ちしてしまうこともあります。そんなある日、