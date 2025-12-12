現役ドラフトでオリックスから西武への移籍が決まった茶野篤政外野手（26）が12日、埼玉・所沢の球団施設で入団会見を行った。ライオンズカラーの「ブルー」のネクタイで会見場に姿を現すと、「打撃と走塁は自信を持っているので、得点にたくさん絡めるようなプレーを見てほしい。ポジション争いは本当に厳しいと思いますが、自分のもっているものすべてを懸けて、一年勝負で全力で頑張りたいと思います」と強い意気込みを語った