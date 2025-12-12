〜 2025年12月「為替に関するアンケート調査」 〜長引く円安が企業経営に影響を与えている。2025年10月に高市政権が発足し、積極財政を掲げ、財政支出が膨張するなどの見方から、為替相場は円安が加速した。FRB（米連邦準備制度理事会）が政策金利を0.25％引き下げ、3.5〜3.75％と決定した12月11日も、1ドル＝155円前後と円安が続いている。東京商工リサーチ（TSR）が12月1日〜8日に実施したアンケート調査で、11月末「1ドル＝