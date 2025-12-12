TISは12月11日、キャッシュレス決済と現金の利用実態・利用意向についての調査結果を発表した。調査は2025年9月10日〜9月11日、全国15〜69歳の男女600名を対象にインターネットで行われた。○日常シーンの利用意向ではキャッシュレス派が7割超全30シーン令和のキャッシュレス vs 現金調査現金・キャッシュレスどちらも使える場合の利用意向では、図1のNo.1〜13に該当する日常生活での支払いシーンにおいて、約7〜8割が「キャッシュ