近年、物価高騰によりさまざまな業界に影響が出ているが、ラーメン業界もその中の1つ。都心部を中心に「1,000円の壁」が崩れつつあり、それに伴い「高級ラーメン志向」という新たなトレンドも顕在化している。そんなラーメン業界で、今年の日本の誇りとなるラーメンを称える「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式が開催された。「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式プレゼンターには、タレントやフリーアナウンサーとして活躍する森